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САП повідомила про підозру заступнику голови Держархіву

Новини » Політика    10.07.2019 - 11:53
САП повідомила про підозру заступнику голови Держархіву
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Заступника голови Держархіву викрили на одержанні 10 тис. доларів хабара

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про підозру заступнику голови Державної архівної служби, викритого на одержанні 10 тис. доларів хабара. Про це повідомляє прес-служба САП.

Як зазначається, посадовець отримав хабар за обіцянку посприяти у працевлаштуванні до Фонду державного майна, скориставшись своїми зв’язками у держустанові.

"Заступника голови Укрдержархіву затримано "на гарячому", одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів, а саме 4,8 тис. доларів. Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди)", - йдеться у повідомленні.

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