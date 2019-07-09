САП сообщила Насалику о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По данным САП, подозрение сообщено по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях", - говорится в сообщении.

По данным САП, действия Насалика квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июля утром руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций. По его словам, сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить эти подозрения.

Отметим, в октябре 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам внеплановых проверок на Государственном предприятии "Первомайскуголь" и в Фонде государственного имущества Украины внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.