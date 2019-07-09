САП согласовала подозрение Насалику за недостоверное декларирование

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала проект подозрения для вручения министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источников, речь идет о данных в электронной декларации за 2016 год.

"Сейчас ему согласовано подозрение, которое может быть вручено за указание недостоверных данных в декларации по статье 366-1 Уголовного кодекса. Но пока подозрение не вручено", - сообщил собеседник агентства.

Утром сегодня руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций. По его словам, сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить эти подозрения.

Напомним, Кабмин ранее издал распоряжение об отстранении Вадима Мосийчука от выполнения полномочий на должности председателя Государственного агентства резерва. Он не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн, сообщали в НАПК.