У САП розкрили статус Умєрова у розслідуваннях НАБУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров має статус свідка в межах окремого провадження НАБУ щодо закупівель дронів та озброєння.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.
За словами Клименка, некоректно використовувати формулювання про те, що Умєров "фігурує" у справі.
"Загалом не правильно використовувати "фігурує". Дії конкретних осіб перевіряються, чи є склад злочину. От дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний. На даний час має статус свідка в цьому конкретному кримінальному провадженні", - заявив голова САП.
Йдеться про окреме кримінальне провадження НАБУ, у межах якого розслідують закупівлі дронів та озброєння.
Інших подробиць щодо справи у САП наразі не розкрили.
Нагадаємо, керівники НАБУ та САП заявили, що деталі операції "Мідас" були максимально засекречені навіть усередині самих антикорупційних органів. За словами голови САП Олександра Клименка, різні епізоди розслідування вели окремі підрозділи детективів, які не мали повної картини операції.
Клименко наголосив, що всі подробиці були відомі лише йому та директору НАБУ Семену Кривоносу. У бюро також заявили, що розслідування у межах операції "Мідас" триває.