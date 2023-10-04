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САП проситиме арешту мера Сум із заставою у 10 мільйонів гривень

Суми, Середа 04 жовтня 2023 14:35
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САП проситиме арешту мера Сум із заставою у 10 мільйонів гривень Фото: мер Сум Олександр Лисенко (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме суд обрати запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили в САП.

Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради спіймали на хабарі.

Чиновників затримали під час отримання останнього траншу у розмірі 1,4 млн гривень. Загальна сума хабаря складала понад 2 млн гривень.

Деталі справи

Як зазначають правоохоронці, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за хвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вчора, 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.

Що ще відомо про Лисенка

Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років. Вперше його обрали мером у 2014 році. Тоді він йшов від партії "Батьківщина". У 2020 році його переобрали.

У 2022 році Лисенку вручили державний орден "За мужність" III ступеня за захист суверенітету України.

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