САП просить суд конфіскувати активи головного санлікаря України на 3,2 млн гривень

П'ятниця 12 вересня 2025 18:27
UA EN RU
САП просить суд конфіскувати активи головного санлікаря України на 3,2 млн гривень Фото: Ігор Кузін, головний санлікар України (facebook.com/i.kuzin.moz)
Автор: Іван Носальський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду позов про конфіскацію активів головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП у Facebook і пресслужбу Національного агентства із запобігання корупції.

Як зазначили в САП, позов передбачає визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я України - головного санітарного лікаря України на суму понад 3,2 млн гривень та стягнення їх у дохід держави (цивільна конфіскація).

Правоохоронці з'ясували, що у 2021-2022 роках головний санлікар придбав на території Київської області дві земельні ділянки та два житлові будинки. Однак перевірка доходів і витрат засвідчила, що придбати ці об'єкти законним шляхом було неможливо.

У зв'язку з цим прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з вимогою визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора наклав арешт на спірні об'єкти.

Підозра колишньому нардепу

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату від "Партії регіонів".

Він разом зі спільниками міг привласнити 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.

Мінстерство охорони здоров'я України Суд Корупція
