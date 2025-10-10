UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Правки Лозового": САП просить арешт прокурора, який вимагав 3,5 млн доларів хабара

Ілюстративне фото: САП просить арештувати прокурора із заставою 8 млн гривен (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Прокурору Офісу генпрокурора інкримінують підбурювання до надання 3,5 млн доларів хабаря за закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Прокурор САП наполягатиме на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 8 млн гривен застави.

У Вищому антикорупційному суді було заплановане засідання. Суд мав розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу прокурору Офісу Генпрокурора. Його разом із двома адвокатами викрили у підбурюванні до надання хабаря в розмірі 3,5 мільйона доларів.

Гроші нібито пропонували за закриття кримінального провадження за так званими “правками Лозового”, яке розслідує НАБУ.

Що таке "правки Лозового"

У 2018 році народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий ініціював зміни до Кримінального процесуального кодексу. Вони передбачали скорочення строків досудового розслідування: для тяжких і особливо тяжких злочинів - до 18 місяців, злочинів середньої тяжкості - до 12 місяців, а кримінальних проступків - до 6 місяців. Якщо за цей час підозрюваного не встановлено, провадження має бути закрите.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

Крім того, САП та НАБУ викрили 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Збитки від її діяльності сягають 290 млн грн.

НАБУСАПСхеми шахраїв