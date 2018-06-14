Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

САП передала в суд дело задержанного на взятке заместителя прокурора Винницкой области

НовостиПолитика    14.06.2018 - 15:55
Фото: Александр Попеско (vin.gp.gov.ua)
Фото: Александр Попеско (vin.gp.gov.ua)

Следствием установлена виновность заместителя прокурора Винницкой области

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении задержанного на взятке заместителя прокурора Винницкой области Александра Попеска. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"Утверждено и направлено в суд обвинительный акт с соглашениями о признании виновности в уголовном производстве по подозрению заместителя прокурора Винницкой области, адвоката и предпринимателя в получении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанные лица по предварительному сговору получили от заявителя 5000 долларов за содействие в непривлечение его к ответственности за самовольное занятие земельных участков.

 

8 червня цього року прокурорами САП затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 червня 2018 р.

Напомним, 16 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева принял решение об избрание круглосуточного домашнего ареста заместителю прокурора Винницкой области Александру Попеску.

Отметим, в Винницкой области 11 апреля 2013 года правоохранители разоблачили на взятке заместителя прокурора области. Его задержали дома после получения взятки.

За три года СБУ задержала на взятке 25 судей В Винницкой области задержан сотрудник военкомата на взятке
Теги публикации: прокурор, взятка, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь