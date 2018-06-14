САП передала в суд дело задержанного на взятке заместителя прокурора Винницкой области

Следствием установлена виновность заместителя прокурора Винницкой области

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении задержанного на взятке заместителя прокурора Винницкой области Александра Попеска. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"Утверждено и направлено в суд обвинительный акт с соглашениями о признании виновности в уголовном производстве по подозрению заместителя прокурора Винницкой области, адвоката и предпринимателя в получении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанные лица по предварительному сговору получили от заявителя 5000 долларов за содействие в непривлечение его к ответственности за самовольное занятие земельных участков.

8 червня цього року прокурорами САП затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 червня 2018 р.

Напомним, 16 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева принял решение об избрание круглосуточного домашнего ареста заместителю прокурора Винницкой области Александру Попеску.

Отметим, в Винницкой области 11 апреля 2013 года правоохранители разоблачили на взятке заместителя прокурора области. Его задержали дома после получения взятки.