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Інтерв'ю

САП передала до суду справу затриманого на хабарі заступника прокурора Вінницької області

НовиниПолітика    14.06.2018 - 15:55
Фото: Олександр Попеско (vin.gp.gov.ua)
Фото: Олександр Попеско (vin.gp.gov.ua)

Слідством встановлено винуватість заступника прокурора Вінницької області

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт щодо затриманого на хабарі заступника прокурора Вінницької області Олександра Попеска. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

"Затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості у кримінальному провадженні за підозрою заступника прокурора Вінницької області, адвоката та підприємця у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що вказані особи за попередньою змовою отримали від заявника 5000 доларів за сприяння у непритягненні його до відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок.

 

8 червня цього року прокурорами САП затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року солом'янський районний суд Києва увалив рішення про обрання цілодобового домашнього арешту заступнику прокурора Вінницької області Олександру Попеску.

Зазначимо, у Вінницькій області 11 квітня 2013 року правоохоронці викрили на хабарі заступника прокурора області. Його затримали вдома після отримання хабара.

За три роки СБУ затримала на хабарі 25 суддів У Вінницькій області затримано співробітника військкомату на хабарі
Теги публікації: прокурор, взятка, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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