НАБУ завершило расследование дела судьи-взяточницы

Ранее судью разоблачили при получении взятки в размере 2 тыс. долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении судьи-взяточницы Окружного административного суда города Киева Елены Власенковой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, материалы дела Власенковой открыты для ознакомления. Ранее судью разоблачили при получении взятки в размере 2 тыс. долларов. 10 мая 2018 года прокуроры САП и оперативные работники Главного управления "К" Службы безопасности Украины.

Затем, 24 мая 2018 года, суд избрал подозреваемой судьи меру пресечения в виде залога в размере более 140 тыс. грн и возложил на нее ряд других процессуальных обязанностей.

"26 июля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судьи Окружного административного суда города Киева о завершении досудебного расследования по факту получения им неправомерной выгоды. Ей предоставлены материалы следствия для ознакомления", - говорится в сообщении.

Напомним, что НАБУ завершило также расследования "газового дела" Онищенко.

Детективы антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей". Поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам.