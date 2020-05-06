САП открыла дело против Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

По ее словам, уголовное дело открыли на основании решения Высшего антикоррупционного суда.

"Было решение ВАКС, и мы его выполнили и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве по предварительной квалификацией ст.366-1 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса", - отметила Постолюк.

Отметим, дело открыто по признакам возможного декларирования недостоверной информации и принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения.

Напомним, перед увольнением с поста генпрокурора Рябошапка прямо обвинял Высший антикоррупционный суд в отсутствии быстрых результатов в борьбе с топ-коррупцией.

Рябошапку уволили в начале марта. До голосования в Верховной раде президент Владимир Зеленский заявлял, что чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.