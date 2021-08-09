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САП обжаловала меру пресечения Чаусу

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 14:43
САП обжаловала меру пресечения Чаусу Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня подала апелляционную жалобу на меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Ранее суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Сегодня САП подала апелляционную жалобу", - сказала она.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, 6 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП сообщили о завершении расследования по Чаусу и показали видео следственных действий.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

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