ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

САП оскаржила запобіжний захід Чаусу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 серпня 2021 14:43
САП оскаржила запобіжний захід Чаусу Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Раньше суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Про це РБК-Україна повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Сьогодні САП подала апеляційну скаргу", - сказала вона.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відзначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя зник в Молдову.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Микола Чаус Суд
NEWS
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві