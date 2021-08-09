САП оскаржила запобіжний захід Чаусу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Раньше суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
Про це РБК-Україна повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Сьогодні САП подала апеляційну скаргу", - сказала вона.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Відзначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.
Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя зник в Молдову.
На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.