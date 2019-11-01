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ВАКС назвал дату рассмотрения дела Труханова по сути

Новости » Политика     01.11.2019 - 16:11
ВАКС назвал дату рассмотрения дела Труханова по сути
Фото: Геннадий Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)

Сегодня состоялось подготовительное заседание

В пятницу, 1 ноября, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу одесского городского главы Геннадия Труханова, на котором назначили дату рассмотрения дела по сути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что по результатам заседания коллегия судей ВАКС решила назначить дело к рассмотрению по существу на 6 ноября.

РБК-Украина писало, что в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Следствие установило, что в 2015-16 году Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес в декларацию имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у Труханова есть дети.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова. В бюро напомнили, что Одесский городской голова обвинялся в завладении 185 млн гривен городского бюджета.

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