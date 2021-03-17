В САП объяснили, почему не могут доставить в суд главу ОАСК Вовка

По его словам, ситуация вокруг Вовка, который отказывается являться в суд может продолжаться до тех пор, пока не внесут изменения в законодательство.

"Этот господин (Павел Вовк - ред.) - действующий судья, нравится это кому-то или нет, у него есть судейский иммунитет. Законодательство говорит, что есть ограниченный перечень возможностей, когда можно задержать судью", - пояснил Грищук.

Он отметил, что задержать Вовка можно лишь тогда, когда соответствующее разрешение даст Высший совет правосудия. Однако пока такого разрешения ВСП не давал.

"Поэтому оснований в рамках УПК его задержать у нас нет. Да, есть постановление Высшего антикоррупционного суда о приводе господина Вовка, но законодательство выписано таким образом, что отсутствует четкое определение, что такое "привод". Как только мы применим к упомянутому вами судье какие-то меры принуждения, которые ограничивают его свободу, то это уже будет считаться задержанием", - сообщил глава САП.

Грищук добавил, что сейчас Вовка могут лишь "побудить" прийти в суд и рассчитывать на его добрую волю".