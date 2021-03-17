UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В САП объяснили, почему не могут доставить в суд главу ОАСК Вовка

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не могут силой доставить на судебное заседание из-за судейского иммунитета. Согласно законодательству, его могут лишь "побудить" прийти в суд.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, ситуация вокруг Вовка, который отказывается являться в суд может продолжаться до тех пор, пока не внесут изменения в законодательство.

"Этот господин (Павел Вовк - ред.) - действующий судья, нравится это кому-то или нет, у него есть судейский иммунитет. Законодательство говорит, что есть ограниченный перечень возможностей, когда можно задержать судью", - пояснил Грищук.

Он отметил, что задержать Вовка можно лишь тогда, когда соответствующее разрешение даст Высший совет правосудия. Однако пока такого разрешения ВСП не давал.

"Поэтому оснований в рамках УПК его задержать у нас нет. Да, есть постановление Высшего антикоррупционного суда о приводе господина Вовка, но законодательство выписано таким образом, что отсутствует четкое определение, что такое "привод". Как только мы применим к упомянутому вами судье какие-то меры принуждения, которые ограничивают его свободу, то это уже будет считаться задержанием", - сообщил глава САП.

Грищук добавил, что сейчас Вовка могут лишь "побудить" прийти в суд и рассчитывать на его добрую волю".

Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Вовку еще прошлым летом. Вместе с ним подозрение получили его заместитель, пять судей ОАСК и руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

Как сообщало РБК-Украина, Вовку вручили повестку о вызове в суд 24 декабря. Однако глава ОАСК отказывался идти на судебное заседание. В связи с этим прокуратура попросила суд о принудительном приводе. В начале февраля ВАКС дал разрешение на принудительный привод Вовка.

Однако днями ВАКС остановить производство до розыска Вовка, после того как глава ОАСК вновь не явился в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВовкСАП
Читайте также
Какие полномочия ОАСК предлагает урезать Зеленский: детали законопроекта
Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного админсуда Киева
Прогноз погоды