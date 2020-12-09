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В САП объяснили, почему дело "Роттердам+" закрыто

Киев, Среда 09 декабря 2020 14:42
В САП объяснили, почему дело "Роттердам+" закрыто
Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В деле "Роттердам+" нет ни доказательств вины, ни установленного ущерба, ни пострадавших из-за чего передать дело в суд невозможно.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на выступление старшего прокурора САП Виталия Пономаренко в комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

"По моему убеждению, идти в суд с теми материалами, которые есть, мы не имеем права. Потому что, во-первых, у нас не установлены размеры убытков. Во-вторых, у нас не установлены сами пострадавшие. То есть, даже если мы можем сказать, что есть какая-то сумма убытков, то нет того, кому они нанесены", - отметил Пономаренко.

Он также добавил, что сейчас следствие по делу о формуле "Роттердам+" остановлено и осталось только два дня срока досудебного расследования.

"На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных по своему содержанию постановления следственных судей, вынесенные на одних и тех же исследованных материалах. Но одна следственная судья признала постановление о закрытии обоснованным, другая - отменила. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен", - подчеркнул прокурор.

Напомним, 17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

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