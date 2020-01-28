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Еще одному экс-нардепу объявили подозрение  

Новости » Политика     28.01.2020 - 16:50
Еще одному экс-нардепу объявили подозрение  
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

НАБУ не раскрывает имени бывшего нардепа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение в недостоверном декларировании еще одному экс-нардепу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Сообщается, что сегодня бывшему народному депутату сообщили о подозрении во внесении заведомо недостоверных данных в декларацию. По данным следствия, в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017, 2018 годы, а также в декларации, поданной в августе 2019 года, подозреваемый не указал:

  • финансовые обязательства в размере 52 млн гривен;
  • недвижимость за рубежом стоимостью 2 320 000 швейцарских франков;
  • наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2% (в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен).

Также сообщается, что расследование указанных фактов проводится с мая 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал экс-нардепу Руслану Сольвару меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен. На эту сумму он незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного жилья в столице.

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