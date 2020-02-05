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ВАКС передали обвинувальний акт у справі екс-нардепа Белоцерківця

Новини » Політика     05.02.2020 - 19:37
ВАКС передали обвинувальний акт у справі екс-нардепа Белоцерківця
Фото: Дмитро Білоцерківець (wikipedia.org)

Дмитра Белоцерківця підозрюють у недекларування на суму 3,8 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України 8 скликання Дмитра Белоцерковца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Екс-нардепа звинувачують у наданні завідомо недостовірних даних під час декларування доходів. В САП нагадали, що він не вніс до декларації за 2016-2017 роки об'єкти нерухомості в Києві вартістю 3,8 млн гривень, які знаходилися у власності та користуванні членів його сім'ї.

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Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Середа, 5 лютого 2020 р.

"15 жовтня 2019 року колишньому депутату повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. На сьогоднішній день обвинувальний акт направлений до Вищого антикорупційний суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що мова йде про екс-нардепа від фракції "Блоку Петра Порошенка" та радника голови Київської міської державної адміністрації Дмитра Белоцерківця.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недостовірному декларуванні ще одному екс-нардепу.

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