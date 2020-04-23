САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака"

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело касательно обнародования пленок при участии брата главы Офиса президента Дениса Ермака на "мошенничество" и передала в Национальную полицию. Об этом в Facebook сообщила юридическая компании "Миллер", которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

До этого дело квалифицировали как "злоупотребление влиянием".

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака - Денисом, где тот обсуждает назначение на различные должности в госорганах.

По инициативе главы Офиса президента Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Уголовное дело открыла также Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.