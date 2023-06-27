САП і ВАКС підтвердили відсутність шкоди і потерпілих у "Роттердам+", - нардеп

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд уже неоднократно підтвердили, що в справі "Роттердам+" відсутні потерпілі, не встановлено факт нанесення кому б то не було збитків, а всі мислимі і не мислимі терміни досудового розслідування давно скінчились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Валентина Наливайченка в колонці для " Інтерфакс-Україна ".

"У квітні 2023 року стартував новий сезон судового розгляду справи "Роттердам+". У попередніх серіях справу 4 рази закривала Спеціалізована антикорупційна прокуратура і 2 закривав її Вищий антикорупційний суд. Все це транслювалося на каналі ВАКС в YouTube і кожен охочий міг в прямому ефірі передивитися сотні відкритих судових засідань і самостійно оцінити доводи обвинувачення і захисту", - зазначив нардеп.

З посиланням на відкриті матеріали справи Наливайченко наголосив, що визначені законом терміни досудового розслідування давно закінчились.

"Обвинувачення намагається довести в суді, що в першій справі строки не спливли. Також цікаве питання, бо як можна 6 років, що минули з початку досудового розслідування, вмістити в 1 рік, що має бути витрачений на досудове розслідування, не зрозуміло. На минулому засіданні адвокати захисту надали розлогі пояснення, що свідчать про пропуск строків досудового розслідування на час розгляду справи в суді", - зазначив нардеп.

За його словами, законність формули вже під час розслідування підтримали також українські інститути судових експертиз, а також міжнародні профільні дослідницькі та галузеві організації - EUROCOAL та IHS CERA.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало майже 6 років - з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.