САП и ВАКС подтвердили отсутствие ущерба и пострадавших в "Роттердам+", - нардеп

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд уже неоднократно подтвердили, что в деле "Роттердам+" отсутствуют потерпевшие, не установлен факт нанесения кому бы то ни было ущерба, а все мыслимые и не мыслимые сроки досудебного расследования давно закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Валентина Наливайченко в колонке для " Интерфакс-Украина ".

"В апреле 2023 года стартовал новый сезон судебного разбирательства дела "Роттердам+". В предыдущих сериях дело 4 раза закрывала Специализированная антикоррупционная прокуратура и 2 закрывал ее Высший антикоррупционный суд. Все это транслировалось на канале ВАКС в YouTube и каждый желающий мог в прямом эфире сотни открытых судебных заседаний и самостоятельно оценить доводы обвинения и защиты", - отметил нардеп.

Со ссылкой на открытые материалы дела, Наливайченко подчеркнул, что определенные законом сроки досудебного расследования давно закончились.

"Обвинение пытается доказать в суде, что в первом деле сроки не истекли. Также интересен вопрос, потому как можно 6 лет, прошедших с начала досудебного расследования, вместить в 1 год, который должен быть потрачен на досудебное расследование, непонятно. На прошлом. заседании адвокаты защиты предоставили пространные объяснения, свидетельствующие о пропуске сроков досудебного расследования на время рассмотрения дела в суде", - отметил нардеп.

По его словам, законность формулы уже при расследовании поддержали также украинские институты судебных экспертиз, а также международные профильные исследовательские и отраслевые организации - EUROCOAL и IHS CERA.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. И САП, и ВАКС также подтвердили отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе, государственных.