ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

САП и ВАКС подтвердили отсутствие ущерба и пострадавших в "Роттердам+", - нардеп

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 13:18
САП и ВАКС подтвердили отсутствие ущерба и пострадавших в "Роттердам+", - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд уже неоднократно подтвердили, что в деле "Роттердам+" отсутствуют потерпевшие, не установлен факт нанесения кому бы то ни было ущерба, а все мыслимые и не мыслимые сроки досудебного расследования давно закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Валентина Наливайченко в колонке для "Интерфакс-Украина".

"В апреле 2023 года стартовал новый сезон судебного разбирательства дела "Роттердам+". В предыдущих сериях дело 4 раза закрывала Специализированная антикоррупционная прокуратура и 2 закрывал ее Высший антикоррупционный суд. Все это транслировалось на канале ВАКС в YouTube и каждый желающий мог в прямом эфире сотни открытых судебных заседаний и самостоятельно оценить доводы обвинения и защиты", - отметил нардеп.

Со ссылкой на открытые материалы дела, Наливайченко подчеркнул, что определенные законом сроки досудебного расследования давно закончились.

"Обвинение пытается доказать в суде, что в первом деле сроки не истекли. Также интересен вопрос, потому как можно 6 лет, прошедших с начала досудебного расследования, вместить в 1 год, который должен быть потрачен на досудебное расследование, непонятно. На прошлом. заседании адвокаты защиты предоставили пространные объяснения, свидетельствующие о пропуске сроков досудебного расследования на время рассмотрения дела в суде", - отметил нардеп.

По его словам, законность формулы уже при расследовании поддержали также украинские институты судебных экспертиз, а также международные профильные исследовательские и отраслевые организации - EUROCOAL и IHS CERA.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. И САП, и ВАКС также подтвердили отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе, государственных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роттердам+ САП НАБУ
NEWS
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта