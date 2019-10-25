САП и адвокаты подали жалобы по делу Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и адвокаты подали жалобы на решение суда, который отпустил бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского под залог в более 10 млн гривен. Об этом сообщил прокурор САП Юрий Олефир, передает hromadske.

По его словам, САП подала жалобу с просьбой установить Гладковскому залог в сумме 100 млн гривен, с учетом ряда факторов, в том числе его финансовых возможностей. В то же время защита просит полностью отменить постановление о взятии Гладковского под стражу с возможностью залога.

Напомним, в начале недели за Гладковского внесли залог и он вышел на свободу. Его подозревают в том, что на должности в СНБО он лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Кроме того, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены, которая она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости. Речь идет о сумме свыше 150 тыс. долларов.

Гладковского задержали 17 октября после того, как в аэропорту "Борисполь" ему отказали в вылете. Сотрудники НАБУ задержали бывшего чиновника в ресторане. Отметим, в феврале 2019 года журналисты опубликовали расследование о масштабных хищениях в оборонной сфере, в которых фигурировали сам Гладковский, а также его сын.