UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції США зруйнували грандіозний енергетичний проект Кремля, - Bloomberg

Фото: США зруйнували енергетичний проект Кремля (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Спроби США обмежити доходи Росії від енергоносіїв починають давати плоди. Санкції Білого дому щодо нового заводу з виробництва зрідженого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається в публікації, оператор "Новатек" щосили намагається знайти покупців відтоді, як у листопаді були накладені санкції, і перший рейс тепер відкладено як мінімум до лютого.

Іноземні партнери за проектом "Арктик СПГ-2", у тому числі французька TotalEnergies та китайські нафтові компанії, заявили про форс-мажорні обставини своєї участі. Давні клієнти, які підписалися на поставки, тепер не хочуть їх, побоюючись відплати США.

Міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що Кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто, пише Bloomberg.

Це невеликий ринок з обмеженою кількістю спеціалізованих судів, які ретельно відстежуються та контролюються. "Арктик СПГ 2" повинен використовувати судна, здатні перетинати покриті крижаною кіркою води за Полярним колом.

Bloomberg зазначає, що проект, який почав виробляти паливо в грудні, швидше за все, знайде покупця на свою першу партію. Але йому, ймовірно, буде важко забезпечити стабільний бізнес чи працювати на запланованій потужності.

Донедавна Росія могла продовжувати будувати нові заводи з виробництва ЗПГ та обслуговувати існуючі, незважаючи на мережу санкцій. Підприємства змогли отримувати деталі з Китаю та Близького Сходу для заміни західних постачань.

США та їхні союзники не почали вживати заходів щодо терміналів ЗПГ, які вже експортують паливо до Європи та Азії. Таким чином, зусилля щодо посилення арктичного проекту, зважаючи на все, спрямовані на те, щоб зупинити плани російської експансії.

Цей проект є важливою частиною програми Кремля зі збільшення виробництва ЗПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття та пошуку покупців за межами Європи.

Ці грандіозні плани тепер стикаються із серйозною реакцією завдяки зусиллям політиків у Вашингтоні", йдеться у публікації Bloomberg.

Санкції США проти "Арктік СПГ-2"

Нагадаємо, 2 листопада проект "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США з виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки