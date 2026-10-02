Санкції США вдарили по платіжній системі, через яку РФ оплачувала постачання армії
Мінфін США визнав кремлівську платіжну систему A7 транснаціональною злочинною організацією. Її звинувачують у допомозі Ірану та його союзникам в обході західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Рішення, оголошене 1 жовтня, заморожує всі активи компанії у США. Американцям також заборонено мати справи як з A7, так і з її субагентами, які діють від імені мережі.
Мережа фінансових розвідників Мінфіну FinCEN пішла далі й запропонувала заборонити будь-які перекази коштів за участі субагентів A7.
Адміністрація Трампа, яка здебільшого утримується від фінансових санкцій проти Росії через війну в Україні, подала цей крок як частину операції проти Ірану під назвою Economic Outcast.
"Мінфін руйнує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Що таке A7
Компанію заснував молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який перебуває під санкціями, за підтримки російського державного Промсвязьбанку. Цей банк тісно пов'язаний з оборонною промисловістю РФ і теж перебуває під американськими санкціями.
У Кремлі просували A7 як альтернативу західній платіжній системі, від якої Росію відрізали після повномасштабного вторгнення в Україну.
"Ці субагенти становлять основу операційної архітектури мережі A7 як спеціально створеного механізму для обходу санкцій та відмивання коштів, пов'язаного з незаконними російськими фінансами, яким користуються й інші порушники, зокрема Іран", - йдеться в заяві Мінфіну США.
Масштаби діяльності A7 розкрило вересневе розслідування FT. За даними видання, компанія провела через міжнародну банківську систему понад 6,9 млрд доларів, зокрема через Standard Chartered і Citigroup.
Для цього використовували мережу підставних фірм і масову підробку документів. З кінця 2024 року до серпня 2025 року журналісти нарахували 100 таких компаній, які здійснювали платежі, і ще щонайменше стільки ж згадано в документах. Найбільше їх в Гонконзі (87) та ОАЕ (61), а також у Киргизстані та Індонезії.
Сам Шор на вересневій конференції за участі Путіна хизувався, що платформа щодня обробляє 1500-2000 транзакцій. За його словами, лише за десять місяців через неї пройшло 7,5 трлн рублів, тобто близько 91,5 млрд доларів.
У травні 2026 року британці вдарили по криптобіржах і мережі A7 новим санкційним пакетом. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк тоді пояснював, що через A7 за рік пройшло понад 90 млрд доларів. Це приблизно половина річних витрат Росії на війну, а саму платформу Кремль використовував для закупівлі зброї, обробки нафтових грошей і розрахунків в обхід Заходу.