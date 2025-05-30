Санкції США вдарили по анклаву російських олігархів у центрі Європи, - Reuters

Після вторгнення Росії в Україну Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох осіб і трастів у Ліхтенштейні, які були пов'язані з олігархами, включно з Володимиром Потаніним і давнім союзником Володимира Путіна Геннадієм Тимченком.

Відставки директорів трастів

За словами кількох людей, знайомих із ситуацією, санкції спонукали інших директорів, які побоюються покарання, вийти із сотень пов'язаних із Росією трастів. Це виявило набагато масштабнішу проблему з російськими грошима в цій маленькій країні з населенням близько 40 тисяч осіб.

Масові відставки поставили десятки трастів у підвішений стан, по суті заморозивши російську власність. Трасти є стрижнем статків, включно з яхтами або нерухомістю, які розкидані по всьому світу.

Їхнє призупинення робить цю власність недосяжною, що є ще одним потенційним важелем впливу на Росію на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду.

Посилення санкцій США всупереч заявам Трампа

Агентство Reuters поговорило з кількома людьми, безпосередньо обізнаними про ці події, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання.

Вони розповіли про те, як тиск з боку Вашингтона змусив десятки директорів покинути трастові фонди, пов'язані з Росією, і як уряд щосили намагається вирішити цю кризу.

За словами обізнаних джерел, нещодавно обраний уряд Ліхтенштейну намагається розв'язати цю проблему, наголошуючи на триваючому тиску з боку Вашингтона з приводу санкцій проти Росії, незважаючи на попередні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він може їх пом'якшити.

Ліхтенштейн також розглядає свій підхід до забезпечення дотримання санкцій як фактор, здатний вплинути на зусилля свого уряду щодо зниження нещодавно введених США мит на експорт, повідомило одне джерело.

Представник уряду Ліхтенштейну повідомив, що відтік коштів торкнувся 475 трастових фондів, однак додав, що не всі вони пов'язані з росіянами або особами, які перебувають під санкціями.

За словами цього чиновника, міністерство юстиції Ліхтенштейну намагається призначити нових управителів у 350 трастових фондах, тоді як 40 перебувають у процесі ліквідації, а спроби призначити ліквідатора ще у 85 трастових фондах виявилися безуспішними.

Удар по тіньовій економіці Ліхтенштейну

Цей епізод завдає удару по трастовій галузі - найважливішій опорі фінансового центру Ліхтенштейну, який оцінюють приблизно в 770 мільярдів франків (930 мільярдів доларів США), що підтримує економіку країни.

Чиновник уряду повідомив, що місцеві банки також постраждали, але не вдавався в подробиці.

Банки особливо вразливі, оскільки Сполучені Штати мають можливість задушити їх, перекривши їм доступ до долара, що загрожує більш масштабною кризою.

Цей епізод поставив країну перед найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних клієнтів банку LGT Bank, що належить князівській сім'ї країни, виявив широкомасштабне ухилення від сплати податків.

Наразі уряд вивчає варіанти централізації управління занедбаними трастами, що перебувають під його контролем, і посилення нагляду за трастами.

Чиновник з Ліхтенштейну також повідомив, що влада країни підтримує зв'язок зі своїми міжнародними колегами, і що жодні активи трастового фонду не буде передано особам, які перебувають під санкціями.

Ліхтенштейн, затиснутий між Швейцарією та Австрією, перебуває під владою королівської сім'ї, чий замок височіє над парламентом. Він тісно пов'язаний зі Швейцарією, використовуючи свою валюту франк, але також користується свободою вести бізнес на єдиному ринку Європейського Союзу.

Країна, яку в минулому критикували за приховування статків багатих людей, провела реформи і вступила до Міжнародного валютного фонду.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, колись тут розташовувалося близько 80 тисяч податкових трастів, а тепер їх близько 20 тисяч, що еквівалентно приблизно одному трастовому фонду на двох жителів.

Тиск на Ліхтенштейн послідував за аналогічним тиском на сусідні Австрію і Швейцарію.

Цей епізод, що стався в сонному альпійському анклаві, яким керує князівська сім'я мільярдерів, також показує, наскільки глибокими і непрозорими залишаються ділові зв'язки Росії з Європою через більш ніж три роки після вторгнення Росії в Україну.

Ліхтенштейн - це крихітне князівство, розташоване в Альпах між Швейцарією та Австрією. Незважаючи на свої скромні розміри (близько 160 кв. км і менше 40 000 жителів), країна відома високим рівнем життя.