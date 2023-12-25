Санкції США призвели до заморозки понад 3 млрд доларів росіян на "СПБ Біржі"

Сполученим Штатам Америки вдалося за допомогою санкцій заморозити понад три млрд доларів на "СПБ Біржі".

Про це заявила торгова платформа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

"Іноземні цінні папери обсягом трохи більше ніж 3 млрд доларів заморозили після введення блокувальних санкцій США 2 листопада", - йдеться в заяві.

Напередодні глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна розповіла, що росіяни скоротили вкладення в іноземні цінні папери з 7 млрд доларів у лютому 2022 року до 3 млрд доларів у листопаді 2023-го.

Після того як "СПБ Біржу" внесли до чорного списку, торги на ній були припинені. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США випустило ліцензію, відвівши на завершення операцій із майданчиком три місяці. Термін закінчується 31 січня.

19 грудня "СПБ Біржа" повідомила про проблеми з розблокуванням клієнтських активів, зазначивши, що американські контрагенти і контрагенти, які мають зв'язок зі США, відмовилися керуватися ліцензією OFAC через побоювання потрапити під вторинні санкції, оскільки та не охоплює такі операції.

"СПБ Біржа"

Російська біржа. Заснована в 1997 році. Після російського вторгнення в Україну обсяг торгів іноземними цінними паперами на біржі впав майже втричі, біржа запустила торги гонконгськими акціями.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США та союзники у 2023 році зосередилися на заходах, які завадять Росії ухилятися від санкцій. Зокрема, останнім часом Вашингтон посилив заходи проти компаній, які допомагають Москві експортувати нафту вище за цінову стелю в 60 доларів.

Загалом уряд США має намір удвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Нещодавно президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.