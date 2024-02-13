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Санкции США значительно ударили по танкерному флоту РФ, - Bloomberg

Вторник 13 февраля 2024 18:01
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Санкции США значительно ударили по танкерному флоту РФ, - Bloomberg Архивное фото: Санкции США значительно ударили по танкерному флоту РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть огромного флота танкеров, которые Россия использует для доставки сырой нефти, останавливается из-за санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это является признаком того, что ужесточение мер западных регулирующих органов может начать оказывать ощутимое влияние на РФ.

Около половины из 50 танкеров, на которые Казначейство США начало накладывать санкции 10 октября, не смогли загрузиться с момента их занесения в список.

Последним стал корабль, который в четверг совершил немедленный разворот у берегов Португалии, когда США назвали имя его владельца. В то время он направлялся в российский порт на Балтийском море.

Санкции вводят порционно

США начали ужесточать санкции и расследовать потенциальные нарушения ценового лимита. Этот шаг заставил многих греческих владельцев танкеров выйти из торговли.

По данным таких организаций, как Международное энергетическое агентство, в результате резко выросли расходы на фрахт и российская нефть, которая торгуется с более высокими скидками по сравнению с международными стандартами.

"Картина по-прежнему фрагментарна, поскольку Казначейство США вводило санкции порциями, а это означает, что некоторые суда, возможно, еще не успели дойти до момента погрузки грузов", - пишет Bloomberg.

Судьба танкеров

Из 50 танкеров, которые подпали под ограничения с 10 октября, только 18 смогли загрузиться. При этом девять из них - челночные танкеры (то есть грузят нефть с платформ или судов для добычи и хранения сырья). Еще один танкер везет сырье, загруженное до введения санкций.

Семь танкеров простаивали еще до введения санкций, три других вскоре могут загрузиться.

24 подсанкционных танкера принадлежат подконтрольной "Совкомфлоту" компании SUN Ship Management D Ltd., еще 18 - компании из ОАЭ Hennesea Holdings Ltd.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Ранее сообщалось, что Япония и другие страны "Большой семерки" планируют с 20 февраля ужесточить правила соблюдения потолков цен для импортеров российской нефти.

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