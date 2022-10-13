Санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну, - EUobserver

Санкції "розтопили" можливість Росії фінансувати війну, проте Китай та Туреччина допомагають Москві обійти західну блокаду.

Санкції ЄС виявилися найболючішими для енергетичного та банківського секторів Росії.

У ЄК наголошують на ознаках серйозного стресу в банківському середовищі. На думку європейських чиновників, російські банки потребують масштабної рекапіталізації. Обсяг необхідних додаткових капіталовкладень може становити близько 32 млрд доларів, випливає зі звіту.

За даними Єврокомісії, російські кредитні організації вже закрили 670 офісів. Усі великі російські банки, за винятком одного, вже занесені до списку санкцій ЄС.

"В результаті війни та санкцій Росія вступила в затяжну рецесію, яка може продовжитися протягом тривалого періоду", - йдеться у документі.

Енергетичний сектор також показує ознаки втоми від санкцій. Європейські країни вже відмовляються від торгівлі російською нафтою за кілька місяців до набуття чинності заборони ЄС на імпорт. РФ вдається перенаправити лише дві третини обсягів нафти, що раніше закуповувались ЄС, з дисконтом близько 25 доларів за барель, підкреслюється в документі.

При цьому досягнутий шляхом різкого зростання цін на енергоносії на початку цього року профіцит бюджету скоротився за три місяці майже вдесятеро.

"Плани Мінфіну Росії покрити дефіцит бюджету протягом найближчих трьох років шляхом внутрішніх позик не здаються правдоподібними", - цитує звіт ЄК видання.

Внутрішня емісія залишається чи не єдиним джерелом залучення Кремлем коштів, а зі скороченням доходів і проблемами, що назрівають у банківському секторі, попит неминуче залишиться слабким, наводить видання витримки зі звіту.

Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

При цьому в ЄС залишається все менше інструментів для тиску на Росію, заявила раніше прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений".

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