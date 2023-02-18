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Санкції проти всіх видів російського металу допоможуть у відновленні України, - експерт

Фото: санкції проти всіх видів російського металу допоможуть у відновленні України (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Якщо в ЄС будуть запроваджені санкції проти всіх видів російської металургійної продукції, це боляче вдарить по країні-агресору, а Україні допоможе відновити промислове виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Сьогодні металургійні санкції ЄС проти росіян працюють, але не повною мірою. Проблема в тому, що Євросоюз зробив багато виключень. Наприклад, чавун і руда взагалі не попали під санкції. А введення санкцій щодо заготовки та слябів відтермінували до 2024 року. Це дуже довго - чекати ще півтора роки, ми маємо зробити все, щоб реально замістити російську сталь українською і в найближчій перспективі. Якщо цей план спрацює, це буде справжній прорив для української економіки і болючий удар по економіці країни-агресора", - зауважив Каленков.

Він пояснив: багато європейських металургів звикли купувати російську сталеву заготовку і виготовляти з неї більш складну продукцію, тому вони наполягали на тому, що є великі ризики падіння виробництва в ЄС. Але ці побоювання є надуманими. Крім того, досі немає вирішення питання щодо завезення до ЄС російського металу з третіх країн.

"ЄС формально ввів обмеження на поставки російської продукції з третіх країн з вересня 2023 року. Але до цього часу немає розуміння, як це буде працювати. Адже зараз, коли росіяни завозять заготівку на свої дочірні підприємства в Європі для переробки, вона вже вважається європейською продукцією", - наголосив Каленков.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що за рахунок заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.

Своєю чергою, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

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