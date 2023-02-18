Санкции против всех видов российского металла помогут в обновлении Украины, - эксперт

"Сегодня металлургические санкции ЕС против россиян работают, но не в полной мере. Проблема в том, что Евросоюз сделал много исключений. Например, чугун и руда вообще не попали под санкции. А введение санкций по заготовке и слябам отсрочили до 2024 года. Это очень долго - ждать еще полтора года, мы должны сделать все, чтобы реально заместить российскую сталь на украинском и в ближайшей перспективе. Если этот план сработает, это будет настоящий прорыв для украинской экономики и болезненный удар по экономике страны-агрессора", - отметил Каленков.

Он пояснил: многие европейские металлурги привыкли покупать российскую стальную заготовку и производить из нее более сложную продукцию, поэтому они настаивали на том, что есть большие риски падения производства в ЕС. Но эти опасения надуманы. Кроме того, до сих пор нет решения вопроса о ввозе в ЕС российского металла из третьих стран.

"ЕС формально ввел ограничения на поставки российской продукции из третьих стран с сентября 2023 года. Но до сих пор нет понимания, как это будет работать. Ведь сейчас, когда россияне завозят заготовку на свои дочерние предприятия в Европе для переработки, она уже считается европейской продукцией", - подчеркнул Каленков.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.