Санкції проти російської металургії необхідно посилювати, бо вона працює на "оборонку" РФ, – експерт

"Президент днями прямо заявив, що треба посилювати антиросійські санкції. Неприйнятно, коли проти російських олігархів, які фінансують режим путіна, знімаються санкції! І я думаю, що в закритій частині переговорів ці питання піднімалися. Українська дипломатія наразі акцентує, що санкції треба посилювати, в тому числі проти металургійних магнатів", - зауважив Головко.

За його словами, буквально недавно стало відомо, що той же Магнітогорський меткомбінат напряму зав’язаний на створенні зброї та військової техніки для російського ВПК.

Він також підкреслив, що одночасно має йти робота по витісненню російської продукції зі світових ринків.

"Днями Парламентська Асамблея ОБСЄ заявила, що росія здійснює геноцид українського народу. Там є питання й економічного блоку - зокрема, використання заморожених російських активів. Я думаю, що через такі політичні інструменти ми й маємо добиватися результатів, і закликати партнерів до запровадження прямих санкцій", - резюмував Головко.

Як відомо, ПАРЄ закликала ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну. Шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.