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Санкции против российской металлургии необходимо усиливать, потому что она работает на "оборонку" РФ, - эксперт

Фото: санкции против российской металлургии необходимо ужесточать (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Санкции против российской металлургии необходимо усиливать, ведь эти предприятия работают и на ВПК РФ, а владельцы этих предприятий – олигархи с орбиты Путина, финансирующие его режим.

Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Президент на днях прямо заявил, что нужно усиливать антироссийские санкции. Неприемлемо, когда против российских олигархов, финансирующих режим путина, снимаются санкции! И я думаю, что в закрытой части переговоров эти вопросы поднимались. Украинская дипломатия акцентирует, что санкции надо усиливать, в том числе против металлургических магнатов", - заметил Головко.

По его словам, буквально недавно стало известно, что тот же Магнитогорский меткомбинат напрямую завязан на создании оружия и военной техники для российского ВПК.

Он также подчеркнул, что одновременно должна идти работа по вытеснению российской продукции с мировых рынков.

"На днях Парламентская Ассамблея ОБСЕ заявила, что россия осуществляет геноцид украинского народа. Там есть вопросы и экономического блока - в частности, использование замороженных российских активов. Я думаю, что через такие политические инструменты мы и должны добиваться результатов, и призывать партнеров к введению прямых санкций" , – резюмировал Головко.

Как известно, ПАСЕ призвала ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь, несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.

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