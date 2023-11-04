Санкції проти Росії. В Єврокомісії сказали, коли оголосять 12 пакет

"На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями, оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, українці вже є європейцями.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.