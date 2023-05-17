Санкції проти РФ працюють, але є декілька моментів, які треба доробити, - Подоляк

Введені проти Російської Федерації санкції вже діють, однак є декілька моментів, які українська влада планує доробити.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"І залишково - вбити російську атомну галузь. От в принципі цього буде достатньо, щоб Росія остаточно залишилася в Середньовіччі. Російська економіка не втримає всього цього", - заявив Подоляк.

За його словами, для кращої їх дії необхідно:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Politico, 11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії практично готовий. Водночас ймовірно, на імпорт російського трубопровідного газу навряд чи потрапить під обмеження.

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