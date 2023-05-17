Санкции против РФ работают, но есть несколько моментов, которые нужно доделать, - Подоляк

Введенные против Российской Федерации санкции уже действуют, однако есть несколько моментов, которые украинские власти планируют доделать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"И окончательно – убить российскую атомную отрасль. Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не удержит всего этого", – заявил Подоляк.

По его словам, для лучшего их действия необходимо:

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Politico, 11 пакет санкций Евросоюза против России практически готов. В то же время, вероятно, на импорт российского трубопроводного газа вряд ли попадет под ограничения.

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