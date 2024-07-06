Санкції проти РФ мають бути послідовними і не послаблюватися, - експерт

"Насамперед слід розуміти: якщо санкції вводяться, то треба встановити певну межу, після якої ці санкції можуть бути зняті. Адже складається враження, що у ЄС немає чіткого розуміння роботи санкційного механізму. Це призводить до того, що держави санкції вводять, а потім відбуваються якісь внутрішні перемовини між цими країнами - і ці санкції або відіграються назад, або якісь вживаються поправки", - каже Ус.

Як приклад він навів санкції, запроваджені ЄС проти Калінінградської області росії - які були послаблені після перемовин, і в результаті не мали жодних наслідків для Кремля.

"Вони заборонили постачання товарів до Калінінградської області, а потім несподівано з’являється якесь таке уточнення, що не можна автівками, але можна залізницею. І вийшло, що сама ж Європа відмінила свої санкції. Так от через те, що немає чітких правил виконання санкцій, ці санкції можуть трошки "коригуватися", - резюмував експерт.

Нагадаємо, ПАРЄ закликала ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну.