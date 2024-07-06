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Санкции против РФ должны быть последовательны и не ослабляться, - эксперт

Фото: санкции против РФ должны быть последовательными и не ослабляться (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Санкции, введенные против РФ, должны быть последовательными и ни в коем случае не ослабляться из-за отдельных договоренностей. ЕС должен понимать свою ответственность и выполнять правила санкционных механизмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Ивана Уса.

"Прежде всего, следует понимать: если санкции вводятся, то нужно установить определенный предел, после которого эти санкции могут быть сняты. Ведь создается впечатление, что у ЕС нет четкого понимания работы санкционного механизма. Это приводит к тому, что государства санкции вводят, а затем происходят какие-то внутренние переговоры между этими странами - и эти санкции либо отыгрываются назад, либо какие-то употребляются поправки", - говорит Усс.

В качестве примера он привел санкции, введенные ЕС против Калининградской области россии - которые были ослаблены после переговоров, и в результате не имели никаких последствий для Кремля.

"Они запретили поставки товаров в Калининградскую область, а потом неожиданно появляется какое-то такое уточнение, что нельзя машинами, но можно по железной дороге. И получилось, что сама же Европа отменила свои санкции. Так вот потому, что нет четких правил выполнения санкций, эти санкции могут немного "корректироваться", - резюмировал эксперт.

Напомним, ПАСЕ призвала ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну.

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