Санкції проти металургійного сектору РФ мають бути посилені, - експерти

Ініціатори санкцій і аналітики були впевнені, що обмеження, запроваджені ЄС та світом проти Росії і російських компаній, що вводяться протягом 2022 року, приведуть до швидких результатів. Проте збитки російської металургії виявилися на порядок нижчими від очікуваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

"За даними асоціації Worldsteel, виробництво сталі у РФ в 2022 році скоротилося на 7,2% - до 71,5 млн т. Але падіння обсягів виробництва та експорту не виправдало очікувань країн, які ввели санкції: у першій половині минулого року учасники ринку прогнозували скорочення виробництва приблизно на 15%. Worldsteel у квітні минулого року очікувала падіння споживання сталі в Росії на 20%, але в жовтні покращила прогноз до зниження на 6%. Насправді за підсумками минулого року попит на сталь у РФ знизився на 5% - до 41,7 млн т", - вказує видання.

Європа вже практично дійшла до фізичної межі можливості запровадження нових санкцій, тож подальші обмеження можуть бути лише уточнюючими чи посилюючими відповідальність за обхід раніше запроваджених заборон, вказують аналітики.

До прикладу - вже існуючі обмеження містять лазівку, яка дає дворічну відстрочку багатьом російським виробникам для постачання напівфабрикатів до ЄС, і її потрібно скасувати.

"Асоціація європейських виробників стали EUROFER підтримує посилення санкцій проти експорту в ЄС російської металургійної продукції та залізорудної сировини. У поточних умовах важливо створювати умови, щоб продукція українського ГМК могла поступово замінювати на європейському ринку аналогічну російську продукцію. За рахунок заміщення російських постачальників Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн. Максимально можливий потенціал нарощення експорту залізної руди й чавуну, за нашими розрахунками, становить $230 млн щомісяця. Це за умови, що металургійні підприємства зможуть відновити виробництво до довоєнних рівнів", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна зацікавлена у заміщенні російського металу та металургійної продукції на європейському ринку: це важливо для подальшого сталого розвитку загальноєвропейського металургійного комплексу.