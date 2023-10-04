Санкції працюють. У другому місті РФ перестали працювати іноземні паркомати

У російському Новосибірську з 2 жовтня з технічних причин відключили паркомати. Причиною цього стали західні санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням оператора парковок Новосибірська .

В адміністрації Новосибірська уточнили, що постачальник паркувального обладнання, яким є французька компанія Flowbird, призупинила обслуговування і роботу ліцензійного програмного забезпечення на території Росії.

Мер Новосибірська Анатолій Локоть визнав негативні наслідки санкцій. Він заявив, що зараз міська влада переводить обладнання на російське програмне забезпечення.

"Є негативні наслідки запроваджених санкцій: перестало працювати програмне забезпечення для роботи паркоматів, яке було придбано за кордоном, тож, справді, поки що є можливість оплачувати лише через мобільний додаток", - сказав очільник міста.

Не перший випадок у Росії

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з впровадженими Євросоюзом санкціями проти Росії у Владивостоці припинили роботу паркомати.

За даними видання, оператор парковок у Владивостоці "Цифрове Примор'я" був змушений 1 жовтня відключити встановлені в центрі міста паркомати.

Компанія, заявили в "Цифровому Примор'ї", проводить аналіз і оцінку термінів модернізації паркувального обладнання. А тим часом водіїв попросили користуватися іншими способами оплати паркування.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що днями у Грузії набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію і Білорусь.

Також уряд Австралії продовжив санкції на російські та білоруські товари, які оподатковуватимуться підвищеним митом до жовтня 2025 року.

Нещодавно Сполучені Штати Америки вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній. Під експортні обмеження потрапив найбільший у світі виробника титану з РФ.