Санкції повинні чинити тиск на приватний сектор у Росії, - посол Японії

Як зазначив посол, Росія розпочала неспровоковану агресію проти України. "Так що саме Росія має зупинити цю війну. І щодо цього G7, а також дедалі більше партнерів застосовують жорсткіші санкції щодо Росії", - сказав він.

На його думку, щоб обрушити економіку, потрібні не лише санкції, а й інші кошти, оскільки внутрішня економіка може вижити без торгівлі.

"Санкції повинні вводитися, щоб чинити тиск на приватний сектор у Росії, щоб він двічі подумав про підтримку цієї війни", - додав Кунінорі.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, країни "Великої сімки" ввели санкції проти Росії після вторгнення в Україну 2022 року.

Європейський Союз уже схвалив 11 пакетів санкцій. Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до товарів, які можна використовуватиме виробництва зброї. Також до списків санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

ЄС має намір узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій вже цього тижня, він включатиме нові списки персональних обмежень, а також нові експортні санкції, зокрема щодо алмазів.