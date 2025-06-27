Санкції посилюються: Норвегія вдарила по "тіньовому флоту" та дронам Росії

Норвегія долучилася до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії та ввела нові обмеження, які набрали чинності у п’ятницю, 27 червня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

До переліку санкцій потрапили 189 суден так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу обмежень, а також 17 фізичних осіб і 58 компаній, причетних до постачання дронів, зброї, боєприпасів, військової техніки, ключових компонентів і логістичної підтримки для російського військово-промислового комплексу.

"Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію. 17-й пакет санкцій ще більше вражає російську економіку та військову потужність, зокрема завдяки подвоєнню кількості суден, що входять до тіньового флоту. Це важливий внесок у загальний європейський тиск на незаконну агресивну війну Росії", - заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

До переліку експортного контролю внесено ще 31 юридичну особу, які тепер підлягають жорсткішим обмеженням щодо постачання окремих товарів. Ці суб’єкти вважаються кінцевими споживачами військової продукції, є частиною російського оборонно-промислового комплексу або мають зв’язки з оборонною та безпековою сферою РФ. Також розширено список товарів і технологій, експорт яких заборонено.