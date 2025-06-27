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Санкции усиливаются: Норвегия ударила по "теневому флоту" и дронам России

Пятница 27 июня 2025 21:05
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Санкции усиливаются: Норвегия ударила по "теневому флоту" и дронам России Фото: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России и ввела новые ограничения, которые вступили в силу в пятницу, 27 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

В перечень санкций попали 189 судов так называемого "теневого флота", которые Россия использует для обхода ограничений, а также 17 физических лиц и 58 компаний, причастных к поставкам дронов, оружия, боеприпасов, военной техники, ключевых компонентов и логистической поддержки для российского военно-промышленного комплекса.

"Санкции являются сигналом о том, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию. 17-й пакет санкций еще больше поражает российскую экономику и военную мощь, в частности благодаря удвоению количества судов, входящих в теневой флот. Это важный вклад в общее европейское давление на незаконную агрессивную войну России", - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

В перечень экспортного контроля внесено еще 31 юридическое лицо, которые теперь подлежат более жестким ограничениям по поставкам отдельных товаров. Эти субъекты считаются конечными потребителями военной продукции, являются частью российского оборонно-промышленного комплекса или имеют связи с оборонной сферой и сферой безопасности РФ. Также расширен список товаров и технологий, экспорт которых запрещен.

Новые санкции против России

Руководство Евросоюза, Британии и ряд других европейских стран планируют запретить компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые санкции.

Эти ограничения могут войти в проект 18-го пакета санкций ЕС, который направлен усилить давление на Москву с целью достижения быстрого прекращения огня и начала переговоров о мире. Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня, а согласование среди всех государств-членов планируется получить до саммита в Брюсселе 26 июня.

В то же время, по информации некоторых СМИ, 18-й пакет санкций считается одним из самых жестких с начала полномасштабной войны, поэтому его утверждение может вызвать сложности.

Также известно, что в начале апреля сенаторы из Республиканской и Демократической партий предложили законопроект с введением строгих санкций против России в ответ на отказ от долгосрочного мира с Украиной.

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