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Санкції Німеччини проти російських олігархів просуваються повільно, - Reuters

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Берлін, Субота 04 березня 2023 14:46
Санкції Німеччини проти російських олігархів просуваються повільно, - Reuters Фото: Берлін термозить санкції проти російських олігархів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина повільно просувається вперед щодо санкцій проти російських олігархів та інститутів. За півроку сума заморених активів зросла на 1 мільярд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними міністерства фінансів Німеччини, після вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила близько 5,25 млрд євро в активах, які належать олігархам, які перебувають під санкціями. Шість місяців тому цей показник становив 4,28 млрд євро.

Цією інформацією міністерство поділилося у відповідь на запит депутата німецького парламенту Крістіана Герке.

"З грудня було заморожено всього 200 мільйонів євро в активах олігархів, а за півроку - лише один мільярд. Жоден олігарх не звітував про свої активи з грудня", - заявив Герке.

Відповідно до закону про санкції Німеччини, особи, на які поширюються санкції Європейського Союзу, мають негайно задекларувати свої активи під загрозою штрафу або позбавлення волі на строк до року.

За даними уряду, наразі вісім олігархів повідомили Бундесбанку про 31 позицію активів. Вартість складає близько 577 млн євро. Вона розподіляється між залишками на рахунках, активами компаній та цінними паперами.

Нагадаємо, за чинними правиламиЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на "бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, і включити "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду".

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