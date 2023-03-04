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Санкции Германии против российских олигархов продвигаются медленно, - Reuters

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Берлин, Суббота 04 марта 2023 14:46
Санкции Германии против российских олигархов продвигаются медленно, - Reuters Фото: Берлин термозит санкции против российских олигархов  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия медленно продвигается вперед в вопросе санкций против российских олигархов и институтов. За полгода сума заморенных активов выросла на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным министерства финансов Германии, после вторжения России в Украину Германия заморозила около 5,25 млрд евро в активах, принадлежащих олигархам, находящимся под санкциями. Шесть месяцев назад этот показатель составлял 4,28 млрд евро.

Данной информацией министерство поделилось в ответ на запрос депутата немецкого парламента Кристиана Гёрке.

"С декабря было заморожено всего 200 миллионов евро в активах олигархов, а за полгода - всего один миллиард. Ни один олигарх не отчитался о своих активах с декабря", - заявил Гёрке.

Согласно закону о санкциях Германии, лица, на которые распространяются санкции Европейского Союза, должны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или лишения свободы сроком до года.

По данным правительства, на данный момент восемь олигархов сообщили Бундесбанку о 31 позиции активов. Стоимость составляет около 577 млн евро. Она распределяется между остатками на счетах, активами компаний и ценными бумагами.

Напомним, по действующим правилам ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "бизнесменов, работающих в России". Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение, и включить "ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".

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