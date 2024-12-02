Санкції надовго: у Москві не вірять у їх скасування та повернення заморожених активів

"Я не дуже вірю, що санкції буде знято швидко. Я не бачу, як це можливо. Хороший приклад - виправлення Джексона-Веніка. Вона була прийнята проти СРСР і скасована лише у 2012 році", - сказав Костін.

Костін мав на увазі закон, ухвалений ще за часів холодної війни і що пов'язує торговельні відносини з Радянським Союзом із правами релігійних меншин на еміграцію.

Костін заявив, що, на його думку, валютні резерви Росії, заморожені на Заході після початку війни, не повернуть.

"На Заході кажуть: давайте заплатимо за відновлення України із резервів. І виставлять такий рахунок, що навіть резервів не вистачить", - спрогнозував Костін.

Російські активи

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".