Санкції чи мита? Експерт пояснив, як насправді Трамп може тиснути на РФ
Санкційний пакет проти Росії, запропонований Сполученими Штатами у його поточному вигляді навряд чи буде ухвалений. Адже йдеться не стільки про санкції, скільки про запровадження мит і тарифів.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.
"У тому вигляді, який пропонується, цей пакет ухвалений бути не може. Причина проста - це не санкції, а мита. Механізм передбачає 500% мит на товари і послуги з країн, що продовжують торгувати з Росією енергоресурсами", - пояснив він.
За його словами, такі заходи боляче вдарять навіть по союзниках США, зокрема по країнах Євросоюзу. Як приклад експерт навів ситуацію з Німеччиною:
"Фрідріх Мерц, який приїхав до Вашингтона, отримав чітке повідомлення: кожен німецький автомобіль, зокрема Mercedes, може обкладатися митом у 500%. Тобто машина за 30 тисяч доларів може умовно обійтися в півтора мільйона. Це, звісно, гіпербола, але сам підхід "це міждержавний шантаж".
Клочок підкреслив, що Трамп просуває ідею мит не лише як інструменту економічного впливу, а і як засобу тиску, змушуючи інші країни йти на поступки у вигідних для США умовах.
Також він додав, що навіть сам Трамп розуміє ризики такого підходу, але публічно цього не визнає.
"Навіть зараз він відтермінував угоду про мита з Пекіном до кінця літа. Очевидно, що це не випадково - мита б’ють по економіці не лише світу, а й самої Америки", - каже він.
При цьому аналітик припустив, що якщо мова йде саме про тарифний пакет, то в остаточному варіанті він може бути значно змінений. Зокрема, передбачено зниження ставок мит для окремих країн. Для Європи можуть передбачити виключення, для Індії чи Китаю - окремі, менші ставки. Інакше це просто зруйнує економічні системи.
Водночас у США розглядається ще один сценарій - створення альтернативного пакету санкцій, який буде спрямований на енергетичний та банківський сектори Росії.
Однак Клочок наголосив, що Вашингтон має обмежений інструментарій. Торговельний обіг США з РФ становить лише 3,5 мільярда євро, тоді як у Євросоюзу - понад 67 мільярдів. Аналогічна ситуація з замороженими активами: у США - близько 8 мільярдів доларів, у Європі - понад 290 мільярдів євро.
"Саме ЄС має відіграти ключову роль у нових обмеженнях проти Росії. Без участі європейців ефект буде мізерним. Ідея в цілому хороша, але як вона буде реалізована - покаже час", - підсумував він.
Санкції проти Росії
20 травня Європейський Союз офіційно схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Водночас у Брюсселі вже розпочали роботу над наступним етапом обмежень.
Лідери ключових європейських країн, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, підтвердили свою готовність і надалі тиснути на Кремль у разі відсутності кроків з боку РФ до припинення вогню чи мирного врегулювання конфлікту.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп також заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Росії. Однак Вашингтон наразі не квапиться із рішенням. За словами державного секретаря Марко Рубіо, запровадження обмежень у цей момент може призвести до виходу Москви з перемовин щодо завершення війни проти України.
Тим часом у Конгресі США вже з’явилися ініціативи з більш жорстким підходом. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Грем подав законопроєкт, який передбачає запровадження "нищівних" санкцій проти Російської Федерації. У документі йдеться про 500% мита на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії - зокрема нафту, газ, нафтопродукти та уран.
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