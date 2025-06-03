Санкції чи мита? Експерт пояснив, як насправді Трамп може тиснути на РФ

Санкційний пакет проти Росії, запропонований Сполученими Штатами у його поточному вигляді навряд чи буде ухвалений. Адже йдеться не стільки про санкції, скільки про запровадження мит і тарифів.

"У тому вигляді, який пропонується, цей пакет ухвалений бути не може. Причина проста - це не санкції, а мита. Механізм передбачає 500% мит на товари і послуги з країн, що продовжують торгувати з Росією енергоресурсами", - пояснив він.

За його словами, такі заходи боляче вдарять навіть по союзниках США, зокрема по країнах Євросоюзу. Як приклад експерт навів ситуацію з Німеччиною:

"Фрідріх Мерц, який приїхав до Вашингтона, отримав чітке повідомлення: кожен німецький автомобіль, зокрема Mercedes, може обкладатися митом у 500%. Тобто машина за 30 тисяч доларів може умовно обійтися в півтора мільйона. Це, звісно, гіпербола, але сам підхід "це міждержавний шантаж".

Клочок підкреслив, що Трамп просуває ідею мит не лише як інструменту економічного впливу, а і як засобу тиску, змушуючи інші країни йти на поступки у вигідних для США умовах.

Також він додав, що навіть сам Трамп розуміє ризики такого підходу, але публічно цього не визнає.

"Навіть зараз він відтермінував угоду про мита з Пекіном до кінця літа. Очевидно, що це не випадково - мита б’ють по економіці не лише світу, а й самої Америки", - каже він.

При цьому аналітик припустив, що якщо мова йде саме про тарифний пакет, то в остаточному варіанті він може бути значно змінений. Зокрема, передбачено зниження ставок мит для окремих країн. Для Європи можуть передбачити виключення, для Індії чи Китаю - окремі, менші ставки. Інакше це просто зруйнує економічні системи.

Водночас у США розглядається ще один сценарій - створення альтернативного пакету санкцій, який буде спрямований на енергетичний та банківський сектори Росії.

Однак Клочок наголосив, що Вашингтон має обмежений інструментарій. Торговельний обіг США з РФ становить лише 3,5 мільярда євро, тоді як у Євросоюзу - понад 67 мільярдів. Аналогічна ситуація з замороженими активами: у США - близько 8 мільярдів доларів, у Європі - понад 290 мільярдів євро.

"Саме ЄС має відіграти ключову роль у нових обмеженнях проти Росії. Без участі європейців ефект буде мізерним. Ідея в цілому хороша, але як вона буде реалізована - покаже час", - підсумував він.