Санкции или пошлины? Эксперт объяснил, как на самом деле Трамп может давить на РФ
Санкционный пакет против России, предложенный Соединенными Штатами в его текущем виде вряд ли будет принят. Ведь речь идет не столько о санкциях, сколько о введении пошлин и тарифов.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
"В том виде, который предлагается, этот пакет принят быть не может. Причина проста - это не санкции, а пошлины. Механизм предусматривает 500% пошлин на товары и услуги из стран, продолжающих торговать с Россией энергоресурсами", - пояснил он.
По его словам, такие меры больно ударят даже по союзникам США, в частности по странам Евросоюза. В качестве примера эксперт привел ситуацию с Германией:
"Фридрих Мерц, который приехал в Вашингтон, получил четкое сообщение: каждый немецкий автомобиль, в частности Mercedes, может облагаться пошлиной в 500%. То есть машина за 30 тысяч долларов может условно обойтись в полтора миллиона. Это, конечно, гипербола, но сам подход "это межгосударственный шантаж".
Клочок подчеркнул, что Трамп продвигает идею пошлин не только как инструмент экономического влияния, а и как средство давления, заставляя другие страны идти на уступки в выгодных для США условиях.
Также он добавил, что даже сам Трамп понимает риски такого подхода, но публично этого не признает.
"Даже сейчас он отсрочил соглашение о пошлинах с Пекином до конца лета. Очевидно, что это не случайно - пошлины бьют по экономике не только мира, но и самой Америки", - говорит он.
При этом аналитик предположил, что если речь идет именно о тарифном пакете, то в окончательном варианте он может быть значительно изменен. В частности, предусмотрено снижение ставок пошлин для отдельных стран. Для Европы могут предусмотреть исключения, для Индии или Китая - отдельные, меньшие ставки. Иначе это просто разрушит экономические системы.
В то же время в США рассматривается еще один сценарий - создание альтернативного пакета санкций, который будет направлен на энергетический и банковский секторы России.
Однако Клочок отметил, что Вашингтон имеет ограниченный инструментарий. Торговый оборот США с РФ составляет всего 3,5 миллиарда евро, тогда как у Евросоюза - более 67 миллиардов. Аналогичная ситуация с замороженными активами: в США - около 8 миллиардов долларов, в Европе - более 290 миллиардов евро.
"Именно ЕС должен сыграть ключевую роль в новых ограничениях против России. Без участия европейцев эффект будет мизерным. Идея в целом хорошая, но как она будет реализована - покажет время", - подытожил он.
Санкции против России
20 мая Европейский Союз официально одобрил 17-й пакет санкций против России. В то же время в Брюсселе уже начали работу над следующим этапом ограничений.
Лидеры ключевых европейских стран, в частности Франции, Германии и Великобритании, подтвердили свою готовность и в дальнейшем давить на Кремль в случае отсутствия шагов со стороны РФ к прекращению огня или мирному урегулированию конфликта.
В свою очередь президент США Дональд Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России. Однако Вашингтон пока не торопится с решением. По словам государственного секретаря Марко Рубио, введение ограничений в этот момент может привести к выходу Москвы из переговоров по завершению войны против Украины.
Между тем в Конгрессе США уже появились инициативы с более жестким подходом. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм подал законопроект, который предусматривает введение "сокрушительных" санкций против Российской Федерации. В документе говорится о 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - в частности нефть, газ, нефтепродукты и уран.
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