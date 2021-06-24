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Под санкциями ЕС находятся 166 человек и 15 организаций Беларуси

Автор: РБК-Украина

Европейский союз с октября прошлого года начал вводить санкции против Беларуси. На сегодня в санкционном списке находятся 166 человек и 15 компаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"С октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против Беларуси. Эти меры были приняты в ответ на мошеннический характер президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года в стране, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов", - говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке пятого пакета санкций против Беларуси, который должен "закрыть последние лазейки" для режима Лукашенко.

Кроме того, сегодня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси. В частности, теперь ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров промышленности Беларуси.

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