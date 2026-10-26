Санкцій Сербії проти Росії не буде, - майбутній депутат

Новий уряд Сербії не запроваджуватиме санкцій проти Росії. У партії-переможниці вважають, що це нічого не змінить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю представника "Студентського списку" Йово Бакича російському пропагандистському медіа RT Balkan.
Майбутній депутат від "Студентського списку" впевнений, що санкції проти Росії "нічого не змінять", а, навпаки, зашкодять Сербії.
"Санкції з боку такої маленької країни як Сербія нічого не змінять для Росії, але символічно це буде дуже погано", - сказав Бакич.
Він уточнив, що Сербія поважає Росію "як важливого партнера" і тому не змінюватиме своєї політики щодо Москви.
"Ми поважаємо Росію як велику державу, так і як нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках - захисника. У цьому плані (у зовнішній політиці країни - ред.) змін не буде", - каже він.
Майбутній депутат підкреслив, що серби "пережили санкції ООН, і ми дуже добре знаємо, які це випробування".
Сербія критично залежить від постачання російських енергоносіїв. А Євросоюз вимгає від країни, щоб вона відмовилася від них.
З цього приводу Бакич зазначив, що "ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб працювати в наших національних інтересах".
На його думку, у "Студентському списку" є експерти з питань енергетики, які працюватимуть над цим питанням.
Раніше РБК-Україна писало, що на дострокових парламентських виборах у Сербії "Студентський список" випередив політичну силу експрезидента Александара Вучича більш ніж на 13%. Тепер переможцям може дістатися більшість місць у парламенті.
За даними виборчої комісії, "Студентський список" переміг у 22 містах, зокрема в Белграді.
Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Сербії відбулися 25 жовтня на тлі майже дворічних студентських протестів. Причиною акцій спочатку була загибель 16 людей через обвал навісу на вокзалі в Нові-Саді у 2024 році.