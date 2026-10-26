Санкций Сербии против России не будет, - будущий депутат

Новое правительство Сербии не будет вводить санкции против России. В партии-победительнице считают, что это ничего не изменит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя "Студенческого списка" Йово Бакича российскому пропагандистскому медиа RT Balkan.

Санкции против РФ в Сербии

Будущий депутат от "Студенческого списка" уверен, что санкции против России "ничего не изменят", а, наоборот, повредят Сербии.

"Санкции со стороны такой маленькой страны, как Сербия, ничего не изменят для России, но символически это будет очень плохо", - сказал Бакич.

Он уточнил, что Сербия уважает Россию "как важного партнера" и потому не будет менять свою политику в отношении Москвы.

"Мы уважаем Россию как великое государство, так и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях - защитника. В этом плане (во внешней политике страны - ред.) изменений не будет", - говорит он.

Будущий депутат подчеркнул, что сербы "пережили санкции ООН, и мы очень хорошо знаем, какие это испытания".

Поставка российских энергоносителей

Сербия критично зависит от поставок российских энергоносителей. А Евросоюз требует от страны, чтобы она отказалась от них.

На этот счет Бакич отметил, что "мы здесь не для того, чтобы угождать иностранцам, а для того, чтобы работать в наших национальных интересах".

По его мнению, в "Студенческом списке" есть эксперты по вопросам энергетики, которые будут работать над этим вопросом.

Ранее РБК-Украина писало, что на досрочных парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" опередил политическую силу экс-президента Александара Вучича более чем на 13%. Теперь победителям может достаться большинство мест в парламенте.

По данным избирательной комиссии, "Студенческий список" победил в 22 городах, в том числе в Белграде.